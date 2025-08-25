Vitória Apart Hospital recebe Selo de Segurança do Paciente pela 3ª vez
Divulgação - Vitória Apart Hospital Pelo terceiro ano consecutivo, o Vitória Apart Hospital conquistou o Selo de Segurança do Paciente, concedido pela Epimed Solutions em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). O reconhecimento considera critérios como detecção precoce, investigação rápida e qualidade na classificação das notificações de eventos adversos, destacando o compromisso da instituição com a melhoria contínua e a prevenção de riscos.
