Vitória Apart Hospital recebe Selo de Segurança do Paciente pela 3ª vez Divulgação - Vitória Apart Hospital Vitória Apart Hospital reforça liderança em qualidade e segurança com a conquista do Selo e a nova... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 )

Folha Vitória

Divulgação - Vitória Apart Hospital Pelo terceiro ano consecutivo, o Vitória Apart Hospital conquistou o Selo de Segurança do Paciente, concedido pela Epimed Solutions em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). O reconhecimento considera critérios como detecção precoce, investigação rápida e qualidade na classificação das notificações de eventos adversos, destacando o compromisso da instituição com a melhoria contínua e a prevenção de riscos.

Para mais detalhes sobre essa conquista e as novidades do hospital, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

