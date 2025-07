Vitória Cine Vídeo tem programação gratuita e tributo a Ney Matogrosso Foto: Flávia Dalla BernardinaA homenagem reconhece a influência do cantor não apenas na música, mas também na linguagem visual e performativa... Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h18 ) twitter

A cidade de Vitória se prepara para receber, a partir deste sábado, dia 19 de julho de 2025, a 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória, um dos mais longevos e importantes festivais do audiovisual brasileiro.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a programação e as homenagens do festival!

