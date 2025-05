Vitória é a terceira capital com melhor índice de desenvolvimento do país Vitória deixou para trás capitais como Campo Grande e Belo Horizonte no índice Firjan. Crédito: Diego Simão/TV VitóriaVitória alcançou... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h07 ) twitter

Vitória deixou para trás capitais como Campo Grande e Belo Horizonte no índice Firjan. Crédito: Diego Simão/TV Vitória Vitória é a terceira capital com o melhor índice de desenvolvimento do país. A informação é do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) divulgado nesta quinta (8). A cidade capixaba alcançou índice 0.8200 e fica atrás apenas de Curitiba (0.8885) e São Paulo (0.8271). Campo Grande e Belo Horizonte completam as cinco primeiras posições. O levantamento é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

