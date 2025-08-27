Vitória é destaque nacional em alfabetização, creches e escolas em tempo integral Professora em sala de aula (Foto: Freepik)Capital capixaba supera metas nacionais e amplia rede integral de 4 para 41 escolas em três... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Professora em sala de aula (Foto: Freepik) Vitória vive um momento de avanços e desafios na educação. Dados recentes colocam a capital capixaba em posição de destaque no cenário nacional: o município é o segundo do Brasil em alfabetização de crianças até os 7 anos, atrás apenas de Fortaleza, e lidera entre as capitais no atendimento de crianças de 0 a 3 anos em creches.

Para saber mais sobre os avanços na educação de Vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é preso após jogar pedra em ônibus em Vila Velha

Manchester City recusa proposta de R$ 440 milhões por atacante capixaba

Xbox Game Pass libera Cloud Gaming para assinantes de planos básicos