Vitória é destaque nacional em alfabetização, creches e escolas em tempo integral
Capital capixaba supera metas nacionais e amplia rede integral de 4 para 41 escolas em três...
Professora em sala de aula (Foto: Freepik) Vitória vive um momento de avanços e desafios na educação. Dados recentes colocam a capital capixaba em posição de destaque no cenário nacional: o município é o segundo do Brasil em alfabetização de crianças até os 7 anos, atrás apenas de Fortaleza, e lidera entre as capitais no atendimento de crianças de 0 a 3 anos em creches.
Para saber mais sobre os avanços na educação de Vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
