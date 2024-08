Vitória em Grande Estilo: Mineira Conquista Bicampeonato na Maratona Foto: Bruno Lopes / @Esportevix A mineira Gisely Carvalho Filho foi a primeira colocada geral na Maratona de Vitória... Folha Vitória|Do R7 25/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 25/08/2024 - 17h10 ) ‌



Uma mineira e um capixaba escreveram seus nomes na recente, mas já expressiva história da Maratona de Vitória. A terceira edição da prova foi disputada na manhã deste domingo (25), nas ruas da capital, e foi marcada pela primeira bicampeã do evento, no feminino, e por um novo recorde, no masculino.

