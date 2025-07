Vitória lidera ranking de redução de assassinatos no ES Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaOs dados são do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, que mostram que o Estado teve... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Vitória foi a cidade com maior queda no número de homicídios no primeiro semestre de 2025. Nos primeiros seis meses deste ano, a Capital registrou 20 assassinatos, contra 35 no mesmo período do ano passado, o que representa uma queda de 43%.

Saiba mais sobre essa importante redução e os esforços das autoridades acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

