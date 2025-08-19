Vitória recebe concerto gratuito da 27ª Academia Jovem Concertante
Foto: Studio NanahDLuize/DivulgaçãoApresentação acontece neste domingo, no Sesc Glória, com jovens músicos interpretando clássicos...
A música clássica vai ocupar o palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, no domingo (24). A capital capixaba recebe, a partir das 18h, a turnê da 27ª edição da Academia Jovem Concertante (AJC). A entrada é gratuita.
A música clássica vai ocupar o palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, no domingo (24). A capital capixaba recebe, a partir das 18h, a turnê da 27ª edição da Academia Jovem Concertante (AJC). A entrada é gratuita.
Não perca a oportunidade de prestigiar este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: