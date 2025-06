Vitória recebe encontro para debater sustentabilidade nas periferias Foto: Divulgação/ LR ComunicaçãoO evento acontece das 8h às 18h, na Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Inhanguetá Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 22h16 ) twitter

A cidade de Vitória vai receber neste sábado (7) a segunda edição do encontro do Lab Futuros, uma plataforma pré-aceleradora de negócios na periferia. O evento acontece das 8h às 18h, na Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Inhanguetá.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

