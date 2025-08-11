Vitória recebe musicais de “Nemo” e “A Bela e a Fera”
“Nemo, o Musical” conta a aventura do peixe-palhaço capturado por um mergulhador e a jornada do pai (Foto: Divulgação)Espetáculos infantis...
“Nemo, o Musical” conta a aventura do peixe-palhaço capturado por um mergulhador e a jornada do pai.
“Nemo, o Musical” conta a aventura do peixe-palhaço capturado por um mergulhador e a jornada do pai.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esses espetáculos imperdíveis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esses espetáculos imperdíveis!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: