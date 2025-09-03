Vitória recebe simpósio sobre neurodiversidade e inclusão
Foto: Amaes/DivulgaçãoO II Simpósio Amaes da Neurodiversidade acontece no dia 13. Evento reúne especialistas, famílias e educadores...
A neurodiversidade e a inclusão serão pauta em Vitória no dia 13 de setembro. A cidade receberá o II Simpósio Amaes da Neurodiversidade – Construindo Caminhos para a Inclusão, com programação das 8h às 18h, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este importante evento que visa promover a inclusão e a conscientização sobre a neurodiversidade!
