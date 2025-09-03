Vitória recebe simpósio sobre neurodiversidade e inclusão Foto: Amaes/DivulgaçãoO II Simpósio Amaes da Neurodiversidade acontece no dia 13. Evento reúne especialistas, famílias e educadores... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 20h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A neurodiversidade e a inclusão serão pauta em Vitória no dia 13 de setembro. A cidade receberá o II Simpósio Amaes da Neurodiversidade – Construindo Caminhos para a Inclusão, com programação das 8h às 18h, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este importante evento que visa promover a inclusão e a conscientização sobre a neurodiversidade!

Leia Mais em Folha Vitória:

Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol; veja o vídeo

Cariacica enche o cofrinho do ES! Município é o terceiro em arrecadação de ICMS

Escola da Serra instala barras de proteção após ataques de cachorros a alunos