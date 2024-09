Vitória se prepara para receber o maior congresso de comunicação do Brasil Maior congresso da área, o Intercom Nacional 2025 acontecerá em setembro no Centro Universitário Faesa Folha Vitória|Do R7 09/09/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A edição nacional do maior congresso de comunicação do Brasil, o Intercom, volta a Vitória após cerca de 30 anos. O encontro de pesquisadores em comunicação de 2025 irá acontecer no Centro Universitário Faesa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Deolane deixa prisão após cinco dias e deve usar tornozeleira

• Próxima grande atualização de Diablo Immortal chega ainda em setembro

• Logitech G lança novo Mouse G309 e teclado G515