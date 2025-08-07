Vitória será palco de Congresso da OAB-ES; veja programação
O tema do congresso será "Advocacia, Democracia e Segurança Jurídica". Foto: FreepikCongresso Estadual da Semana da Advocacia acontece...
O tema do congresso será "Advocacia, Democracia e Segurança Jurídica". Foto: Freepik Vitória será palco de um evento do meio jurídico: o Congresso Estadual da Semana da Advocacia Capixaba 2025, promovido pela OAB-ES nos dias 13 e 14 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a programação e os palestrantes do evento!
