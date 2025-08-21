Vitória vai realizar leilão de veículos que não servem mais
Foto: Divulgação/Prefeitura de VitóriaLeilão será realizado até 10 de setembro, de forma online, e visa reduzir custos e gerar receita...
Um leilão eletrônico de 25 veículos que não servem mais e que são de recuperação antieconômica será realizado no município de Vitória. O objetivo, conforme divulgado pela prefeitura, é reduzir custos de manutenção da frota, liberar espaço físico em galpões e gerar receita para os cofres públicos.
Um leilão eletrônico de 25 veículos que não servem mais e que são de recuperação antieconômica será realizado no município de Vitória. O objetivo, conforme divulgado pela prefeitura, é reduzir custos de manutenção da frota, liberar espaço físico em galpões e gerar receita para os cofres públicos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: