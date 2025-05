Vivo celebra o Dia das Mães com filme que conecta maternidade e natureza Em homenagem ao Dia das Mães, a Vivo lança filme que celebra a potência e o poder daquelas que dão a vida, protegem, nutrem e se reinventam... Folha Vitória|Do R7 11/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 11/05/2025 - 22h46 ) twitter

Em homenagem ao Dia das Mães, a Vivo lança filme que celebra a potência e o poder daquelas que dão a vida, protegem, nutrem e se reinventam por nós. O filme “Mãe Natureza” traça um paralelo simbólico entre a natureza e as mães, explorando a conexão entre os dois conceitos que representam a vida, o cuidado, a proteção. O filme presta uma homenagem às mães, a partir da reflexão sobre o papel vital delas e da natureza como responsáveis pela existência da vida, em um ano que a Vivo reforça suas visões e ações pelo planeta. A produção faz parte da campanha Futuro Vivo, plataforma de sustentabilidade que promove iniciativas de comunicação com temática ambiental e reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

