Você sente cansaço e ganha peso sem explicação? Pode ser a sua tireoide Reprodução: FreepikA tireoide é essencial para o metabolismo humano, mas seus problemas podem passar despercebidos por anos Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 25/05/2025 - 16h17 )

Reprodução: Freepik Com apenas cerca de cinco centímetros e localizada na base do pescoço, a tireoide é uma glândula que desempenha um papel muito maior no funcionamento do metabolismo humano do que as pessoas imaginam. Apesar de pequena em tamanho, ela é determinante no controle do peso corporal, no funcionamento do coração, no equilíbrio emocional e até na fertilidade.

Para entender melhor como a tireoide pode afetar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

