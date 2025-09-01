Volpi faz gol de pênalti e Grêmio arranca empate com o Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/FlamengoApesar do tropeço, o Flamengo se manteve na ponta da tabela, com 47 pontos, a três do vice-líder Cruzeiro...
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Depois do contundente 8 a 0 sobre o Vitória, a torcida do Flamengo esperava nova exibição contra o oscilante Grêmio neste domingo (31), no Maracanã. Mas a equipe gaúcha resistiu e arrancou um empate, por 1 a 1, com gol do goleiro Tiago Volpi, de pênalti, na reta final da partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Depois do contundente 8 a 0 sobre o Vitória, a torcida do Flamengo esperava nova exibição contra o oscilante Grêmio neste domingo (31), no Maracanã. Mas a equipe gaúcha resistiu e arrancou um empate, por 1 a 1, com gol do goleiro Tiago Volpi, de pênalti, na reta final da partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: