Volte para os gramados: EA Sports Madden NFL 26 já está disponível Experimente os novos QB DNA e Coach DNA, jogadas únicas de Quarterbacks, Adaptive Coaching, movimentos explosivos e uma verdadeira... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h39 )

Bem a tempo para a temporada da NFL, a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a EA SPORTS™ lançam o EA SPORTS™ Madden NFL 26 — a experiência de futebol americano mais explosiva, autêntica e imersiva da história da franquia.

Não perca a chance de saber tudo sobre as novidades e inovações do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

