Voluntários fazem consultas médicas e de odontologia para mais de 100 crianças na Serra Mais de 100 atendimento foram feitos (Foto: Divulgação / Super Voluntários)Além de consultas médicas e odontológicas, foram ofertados... Folha Vitória|Do R7 15/06/2025 - 13h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Mais de 100 atendimento foram feitos (Foto: Divulgação / Super Voluntários) Mais de 100 crianças foram atendidas por um grupo de voluntários, no sábado (14), no bairro Central Carapina, na Serra. A ação do projeto Super Voluntários levou consultas médicas e atendimento odontológico para a comunidade em parceria com o Instituto Vovô Chiquinho.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa importante ação comunitária!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Correndo por Uma Causa”: corrida arrecada mais de uma tonelada de alimentos em Vitória

Estudo revela: 15% das famílias no ES têm pelo menos uma pessoa com deficiência

Vilavelhense vence o Serra e entra na disputa pela classificação na Copa ES