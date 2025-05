Voo é cancelado após empresa não cumprir liminar para transportar cachorro Fotos: ReproduçãoUm voo da empresa TAP que decolaria do Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 24, com destino a Lisboa, capital de... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h38 ) twitter

Fotos: ReproduçãoUm voo da empresa TAP que decolaria do Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 24, com destino a Lisboa, capital de Portugal, foi cancelado após a empresa descumprir uma liminar que determinava o transporte de um cão de serviço. A passageira que obteve a liminar pretendia levar o animal até a irmã, portadora de transtorno do espectro autista (TEA).

Para mais detalhes sobre este incidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

