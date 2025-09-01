Wandinha, Invocação do Mal 4 e mais: veja as estreias do cinema e streaming em setembro Estreias de novos filmes e séries para todos os gostos! (Foto: Reprodução/X/@wednesdayaddams/@ConjuringFilms/@DiamondFilmsBR)Lançamentos... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Estreias de novos filmes e séries para todos os gostos! (Foto: Reprodução/X/@wednesdayaddams/@ConjuringFilms/@DiamondFilmsBR) Setembro chegou e as estreias de filmes e séries misturam suspense, ação e fantasia. Das tramas mais sombrias às aventuras alucinantes, há opções para quem busca emoção, risadas e até universos zumbificados.

Não perca as novidades do mês! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Carbono Oculto: a operação que expôs a face empresarial do crime organizado

É bem pior

Show de festa nos 50 anos de Flavia Samorini