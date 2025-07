Weverson faz 3ª mudança no 1º escalão e Saúde da Serra tem novo comando Fernanda Coimbra (foto: Dayana Souza / PMS)Fernanda Coimbra, que já foi titular da pasta, volta para substituir Diogo Cosme que pediu... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h18 ) twitter

Fernanda Coimbra (foto: Dayana Souza / PMS) A Secretaria de Saúde da Serra está com novo comando. Fernanda Coimbra, que já esteve à frente da pasta por um ano e meio, volta para substituir Diogo Cosme, que pediu exoneração. A nomeação de Fernanda foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do município.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na administração da Saúde da Serra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

