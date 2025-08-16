WhatsApp deixa ligações em grupo mais práticas com agendamento e reações
O WhatsApp lançou uma atualização que promete deixar as chamadas em grupo muito mais práticas e interativas. Entre as novidades estão o agendamento de ligações e a função “levantar a mão”. Agora, organizar uma reunião de família, um bate-papo entre amigos ou até uma call de trabalho ficou bem mais simples.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades!
