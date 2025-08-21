Wildgate™ anuncia redução de preço e sua primeira promoção
A Dreamhaven e a desenvolvedora Moonshot Games anunciaram uma redução de preço de Wildgate, o FPS espacial baseado em tripulações,...
A Dreamhaven e a desenvolvedora Moonshot Games anunciaram uma redução de preço de Wildgate, o FPS espacial baseado em tripulações, que combina uma jogabilidade multijogador cheia de ação com combates espaciais explosivos, disponível para Steam, Xbox Series X|S e PlayStation®5.Após ouvir os comentários da comunidade, os desenvolvedores reduziram o preço do jogo nas versões para PC e Xbox Series X|S, que passou de R$ 129,90 para R$ 88. Além disso, Wildgate estará em promoção com 34% de desconto sobre o novo preço a partir de hoje (21).Confira o trailer da promoção do Wildgate no Steam abaixo:
