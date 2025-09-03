Windows 10 chega ao fim do suporte em outubro
A Microsoft encerrará oficialmente o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025. Isso significa que, a partir dessa data, o sistema deixará de receber atualizações de segurança, correções de bugs e suporte técnico via Windows Update. Ainda assim, seus milhões de usuários poderão continuar utilizando o sistema, mas, com atenção redobrada para riscos de segurança.
Saiba mais sobre o que isso significa para os usuários e as alternativas disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
