Windows 10 chega ao fim do suporte em outubro A Microsoft encerrará oficialmente o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025. Isso significa que, a partir dessa data, o sistema... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Microsoft encerrará oficialmente o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025. Isso significa que, a partir dessa data, o sistema deixará de receber atualizações de segurança, correções de bugs e suporte técnico via Windows Update. Ainda assim, seus milhões de usuários poderão continuar utilizando o sistema, mas, com atenção redobrada para riscos de segurança.

Saiba mais sobre o que isso significa para os usuários e as alternativas disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Taça Cidade de Vitória celebra aniversário da cidade com vento a favor da vela

Deputados aprovam regras de transparência sobre políticas de inclusão

Sentimentos positivos ajudam a preservar a memória no envelhecimento