Wine dobra lucro líquido e fecha segundo semestre com R$ 15,9 milhões O Grupo Wine – maior clube de assinatura de vinhos do mundo e maior importador de vinhos do país – reportou resultados do segundo trimestre... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 00h38

O Grupo Wine – maior clube de assinatura de vinhos do mundo e maior importador de vinhos do país – reportou resultados do segundo trimestre deste ano: R$ 15,9 milhões de lucro líquido – mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando a companhia registrou R$ 7,7 milhões – representando um crescimento de 107,8%. Segundo Alexandre Magno, CEO do grupo, o desempenho reflete uma estratégia focada em rentabilidade e geração de caixa, “sem abrir mão da excelência operacional e da liderança de mercado”.

