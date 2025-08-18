Wine dobra lucro líquido e fecha segundo semestre com R$ 15,9 milhões
O Grupo Wine – maior clube de assinatura de vinhos do mundo e maior importador de vinhos do país – reportou resultados do segundo trimestre...
O Grupo Wine – maior clube de assinatura de vinhos do mundo e maior importador de vinhos do país – reportou resultados do segundo trimestre deste ano: R$ 15,9 milhões de lucro líquido – mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando a companhia registrou R$ 7,7 milhões – representando um crescimento de 107,8%. Segundo Alexandre Magno, CEO do grupo, o desempenho reflete uma estratégia focada em rentabilidade e geração de caixa, “sem abrir mão da excelência operacional e da liderança de mercado”.
O Grupo Wine – maior clube de assinatura de vinhos do mundo e maior importador de vinhos do país – reportou resultados do segundo trimestre deste ano: R$ 15,9 milhões de lucro líquido – mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando a companhia registrou R$ 7,7 milhões – representando um crescimento de 107,8%. Segundo Alexandre Magno, CEO do grupo, o desempenho reflete uma estratégia focada em rentabilidade e geração de caixa, “sem abrir mão da excelência operacional e da liderança de mercado”.
Para saber mais sobre os resultados e planos futuros da Wine, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre os resultados e planos futuros da Wine, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: