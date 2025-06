WMcCANN lança filme-tributo em homenagem a Washington Olivetto na semana do Cannes Lions O “W” da WMcCANN é o “W” de Washington Olivetto. Um símbolo que atravessa gerações e se confunde com a história da propaganda no Brasil... Folha Vitória|Do R7 19/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 22h35 ) twitter

O “W” da WMcCANN é o “W” de Washington Olivetto. Um símbolo que atravessa gerações e se confunde com a história da propaganda no Brasil. Primeiro brasileiro a conquistar um Leão de Ouro em Cannes, Olivetto é homenageado neste ano no Cannes Lions e, mais uma vez, pela WMcCANN, que criou um filme-tributo exaltando o publicitário que mudou para sempre a forma de comunicar, criar e emocionar. Um gesto de reverência a quem transformou ideias em cultura e palavras em patrimônio da criatividade mundial.

