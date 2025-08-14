Wonder Pick traz Marill e Weavile ao TCG Pocket com brindes
Participe do evento Wonder Pick do Pokémon TCG Pocket e descubra cartas especiais de Marill e Weavile até 24 de agosto.
O mais novo evento do Pokémon TCG Pocket já está no ar! Marill e Weavile são os protagonistas da vez com cartas promocionais exclusivas e acessórios digitais do Tyranitar.
O mais novo evento do Pokémon TCG Pocket já está no ar! Marill e Weavile são os protagonistas da vez com cartas promocionais exclusivas e acessórios digitais do Tyranitar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: