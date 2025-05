World of Warships: Legends navega ao Steam com teste beta fechado este mês Atualização de maio para versão de consoles e dispositivos móveis ainda introduz encouraçados alemães de nível lendário Preußen, novos... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h04 ) twitter

A Wargaming, desenvolvedora e distribuidora do principal jogo multiplayer de combate naval, World of Warships: Legends, chega com o convés abarrotado de conteúdo para maio e junho. Os mares estão prestes a ficar mais perigosos com a versão para consoles e dispositivos móveis dando seus primeiros passos no Steam, em um teste beta fechado que acontecerá este mês.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura naval! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

