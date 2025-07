Wuchang: Fallen Feathers é massacrado por jogadores no Steam Problemas de desempenho e travamentos severos arruínam o lançamento do soulslike chinês, que acumula críticas negativas na plataforma... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h38 ) twitter

O soulslike chinês Wuchang: Fallen Feathers teve um começo impressionante em número de jogadores. Em poucas horas após o lançamento, o jogo alcançou mais de 114 mil jogadores simultâneos no Steam. No entanto, o entusiasmo rapidamente deu lugar à frustração: o título acumula apenas 19,13% de aprovação, com mais de 12 mil avaliações negativas.

Para entender melhor a situação e as reações da comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

