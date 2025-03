WWE invade Clash of Clans com Cody Rhodes e The Undertaker Cody Rhodes e outras estrelas da WWE invadem Clash of Clans em abril, com skins, eventos e batalha especial na WrestleMania 41. Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h26 ) twitter

Cody Rhodes e outras estrelas da WWE invadem Clash of Clans em abril, com skins, eventos e batalha especial na WrestleMania 41.

A WWE – parte da TKO Group Holdings – e o Clash of Clans – jogo para celulares mais popular da Supercell com mais de dois bilhões de downloads – anunciaram hoje uma nova parceria, em que as estrelas da WWE participarão de um evento eletrizante que acontecerá dentro e fora do jogo durante todo o mês de abril.

