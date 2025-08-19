Xbox Cloud Gaming pode ganhar plano mais barato, indica executivo O Xbox Cloud pode ganhar um plano mais acessível, permitindo que mais pessoas joguem jogos na nuvem. Saiba mais! Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

O Xbox Cloud Gaming pode receber um plano de assinatura mais acessível em breve. A informação surgiu durante o podcast oficial da Microsoft com executivos da divisão Xbox. Hoje, o serviço de jogos na nuvem está disponível apenas para quem assina o Game Pass Ultimate. Esse é o pacote mais completo e também o mais caro da plataforma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das novidades sobre o Xbox Cloud Gaming!

