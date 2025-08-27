Xbox Game Pass libera Cloud Gaming para assinantes de planos básicos
Assinantes dos planos Core e Standard do Xbox Game Pass terão acesso ao Cloud Gaming e poderão jogar parte do catálogo no PC. Inicialmente...
A Microsoft anunciou uma atualização importante para o Xbox Game Pass. A partir de agora, os assinantes dos planos Core e Standard terão acesso ao Cloud Gaming, tecnologia que permite jogar títulos diretamente na nuvem, sem necessidade de download. Além disso, parte do catálogo também poderá ser jogada no PC, ampliando a acessibilidade do serviço.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
