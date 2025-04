Xbox Game Pass recebe GTA V, Call of Duty: MW2, Clair Obscur e mais em abril A Microsoft revelou os novos jogos que estão chegando ao Xbox Game Pass nas próximas semanas de abril. Entre os destaques estão Grand... Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GTA V e Modern Warfare II chegam ao Game Pass em abril

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do Game Pass!

Leia Mais em Folha Vitória:

Influenciadores são alvos da PF e mais de R$ 300 mil em celulares e eletrônicos são apreendidos

Contra fugas, presídio no ES recebe câmeras com IA que detecta grito, tiro e quebra de vidro

Carro derruba telhado de pizzaria em Vila Velha e motorista foge; veja vídeo