Xbox libera streaming de jogos direto no console para assinantes Game Pass Ultimate Streaming na nuvem chega aos consoles Xbox. Agora, jogos do Game Pass e títulos próprios podem ser jogados sem download. Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Streaming na nuvem chega aos consoles Xbox. Agora, jogos do Game Pass e títulos próprios podem ser jogados sem download.

A Microsoft acaba de liberar uma nova funcionalidade para os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate: a possibilidade de jogar por streaming direto do console sem precisar instalar o jogo. A novidade, anunciada no blog oficial Xbox Wire, permite que os usuários acessem títulos do Game Pass e alguns jogos comprados individualmente via cloud gaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Quais os benefícios e malefícios do suco de uva integral para o corpo?

Avião passa por “manutenção não programada” e voo é cancelado

Fim das tintas de salão! Óleo natural sem amônia apaga os cabelos brancos: “Milagre em gotas”