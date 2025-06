Xbox Portátil terá Hollow Knight: Silksong no lançamento O novo Xbox portátil promete revolucionar o jogo em movimento. Confira suas especificações e compatibilidade com plataformas populares... Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 08/06/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Durante sua apresentação oficial, a Microsoft revelou o novo Xbox portátil da Microsoft, desenvolvido em parceria com a ASUS. O dispositivo, que será baseado em um modelo exclusivo do ROG Ally, permitirá que os jogadores acessem toda a biblioteca de jogos do Xbox.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Influenciador mais seguido do TikTok é detido nos EUA e deixa o país voluntariamente

Jared Leto é alvo de denúncias de má conduta sexual

Brasil é superado pela Itália e perde a invencibilidade na Liga das Nações de vôlei feminino