Yamaguchi Falcão volta ao boxe com Popó na torcida Yamaguchi Falcão vai voltar a lutar após dois anos fora do ringue (Foto: Jairo Müller)Yamaguchi Falcão volta a lutar após dois anos... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h37 ) twitter

Yamaguchi Falcão vai voltar a lutar após dois anos fora do ringue (Foto: Jairo Müller) O retorno do pugilista Yamaguchi Falcão ao boxe será em grande estilo e com presença VIP no camarote. O medalhista olímpico é a atração principal da Copa Touro Moreno, que acontece no dia 12 de julho, no Matrix Music Hall, em Cariacica.

