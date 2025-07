Yorkshire some perto de feira em Jacaraípe e tutora oferece recompensa Rebeca: Yorkshire desaparecida. (Foto: arquivo pessoal)A mascote sumiu no dia 11 de julho. Ela tem pelos caramelo, preto e cinza. Uma... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rebeca: Yorkshire desaparecida. (Foto: arquivo pessoal) Uma cadela da raça yorkshire, chamada Rebeca, está desaparecida desde a manhã do dia 11 de julho, por volta das 11h40, na região da feira da lagoa em Jacaraípe, na Serra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba como ajudar no reencontro com Rebeca!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher denuncia agressões e alerta sobre violência doméstica

Homem agredido a pauladas em Cariacica por vizinho em briga antiga

EDP vai investir R$ 5 bilhões no ES até 2030 com renovação da concessão de energia elétrica