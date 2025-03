Yuan Digital e Controle A introdução da moeda digital oficial da China, o Yuan Digital, tem levantado preocupações relacionadas à privacidade, controle governamental... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h06 ) twitter

A introdução da moeda digital oficial da China, o Yuan Digital, tem levantado preocupações relacionadas à privacidade, controle governamental e liberdade individual. Em Hong Kong, onde manifestações pró-democracia têm sido uma constante nos últimos anos, a preocupação com a vigilância estatal ganhou uma nova dimensão com a potencial implementação do Yuan Digital.

Para entender melhor como o Yuan Digital impacta a liberdade individual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

