Zagueiro capixaba é campeão e entra em seleção dos melhores do futebol russo (Foto: Reprodução/Instagram/@pfc_cska)Cria da Desportiva Ferroviária, Wyllian Rocha conquista da Copa da Rússia e entra na lista dos... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 22h56 )

Folha Vitória

Revelado pela Desportiva Ferroviária, o zagueiro Willyan Rocha levantou a taça da Copa da Rússia no último domingo (1º) como um dos destaques do CSKA, de Moscou. Foi o segundo título do capixaba pela equipe russa.

Para saber mais sobre essa conquista e a trajetória do jogador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

