Zé Ramalho é atração confirmada no Festival de Inverno de Guaçuí em julho Zé Ramalho sobe ao palco no sábado (Fotos: Leo Aversa/Divulgação)Evento acontece entre os dias 3 e 6 no Caparaó Capixaba e terá ainda... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h56 )

Zé Ramalho sobe ao palco no sábado (Fotos: Leo Aversa/Divulgação) O cantor e compositor Zé Ramalho é a grande atração do Festival de Inverno de Guaçuí, que acontece entre os dias 3 e 6 de julho, no Parque de Exposições da cidade, no Caparaó Capixaba.

