Alckmin esteve perto de líder do Hamas durante posse do novo presidente do Irã Chefe do escritório político da organização terrorista foi assassinado em um ataque aéreo em Teerã horas depois da cerimônia Internacional|Do Estadão Conteúdo 31/07/2024 - 10h35 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h48 ) ‌



Chefe do Hamas é o quarto depois de Alckmin, da esquerda para a direita Meghadad Madadi/Tasnim

O grupo terrorista Hamas informou nessa terça-feira (30) que seu líder, Ismail Haniya, foi morto por um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã. Horas antes de ser atacado, Haniya esteve na posse de Masoud Pezeshkian, novo presidente do país. Durante a solenidade, o líder do grupo terrorista ficou a poucos metros de distância do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), que representou o governo brasileiro na cerimônia.

Imagens da Press TV, televisão estatal do regime iraniano, mostram Alckmin a poucas cadeiras de distância de Haniya. Apesar da proximidade, o vice-presidente do Brasil não conversou com o líder do Hamas durante a reunião.

Empossado nesta terça-feira, Pezeshkian está substituindo o ex-presidente iraniano Ebrahim Raisi. O ex-chefe do Executivo do país era considerado “linha-dura” e morreu em um acidente de helicóptero em maio.

Haniya estava presente na cerimônia de posse pela proximidade do regime iraniano com o Hamas. O Irã é um dos principais fiadores do grupo terrorista. O Itamaraty ainda não comentou a morte dele.

A agenda de Alckmin no Irã nesta quarta-feira (31) prevê audiências com empresários do país e com o próprio presidente recém-empossado. À noite, o vice parte para Doha, no Catar.