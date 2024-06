‘Bebê Rena’ tira queridinha dos fãs e entra para o Top 10 da Netflix; veja ranking

Alto contraste

Cerca de dois meses depois de ser lançada, Bebê Rena chegou ao Top 10 das séries mais assistidas da Netflix. A série entrou no ranking na décima posição, antes ocupada por The Witcher, cuja quarta temporada estreará em 2025. Quando da divulgação dos números, a estreante possuía pouco mais de 335 milhões de horas assistidas. No entanto, ela ainda está longe de alcançar a nona colocada, a segunda temporada de Bridgerton, que estava com quase 797.200.000 de horas assistidas.

Divulgação/Netflix

Bebê Rena é baseada em uma experiência traumática pessoal do ator, que também é roteirista da produção Richard Gadd, ator e roteirista da produção, que retrata de forma realista e humana a perseguição que sofreu de uma mulher britânica, evitando clichês e destacando as complexidades emocionais.

A série ainda está na sua janela de lançamento, um período de três meses que ajuda a avaliar os rumos do produto. Assim, ela ainda pode subir alguns pontos, apesar de ainda estar quase três vezes abaixo da nona colocada.

Confira ranking de séries mais assistidas da Netflix:

Wandinha (1ª temporada) Things (4ª temporada) Dahmer: Um Canibal Americano (minissérie) Bridgerton (1ª temporada) O Gambito da Rainha (minissérie) O Agente Noturno (1ª temporada) A Grande Ilusão (minissérie) Stranger Things (3ª temporada) Bridgerton (2ª temporada) Bebê Rena (minissérie)