Carlos Miguel e Luciano trocam farpas após empate no Majestoso: ‘Otário’ e ‘promessa de goleiro’ O clima tenso do Majestoso se estendeu para fora das quatro linhas. Carlos Miguel e Luciano usaram uma rede social para trocar farpas...

O clima tenso do Majestoso se estendeu para fora das quatro linhas. Carlos Miguel e Luciano usaram uma rede social para trocar farpas na noite deste domingo, 16, após o clássico entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada em 2 a 2.

O desentendimento entre os rivais começou ainda durante o primeiro tempo da partida, na sequência do segundo gol tricolor. Durante a confusão, eles se empurraram e foram punidos com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Algumas horas após o apito final, Carlos Miguel publicou uma foto no Instagram em que Luciano aparece sentado no gramado, com uma conta de nome “otário” marcada sobre sua imagem. O atacante do São Paulo não deixou por menos e postou um story na rede social comparando as carreiras de ambos.

“Promessa de goleiro. Goleiro com 10 jogos no profissional”, escreveu em referência ao jogador alvinegro de 25 anos. E completou: “Luciano pelo São Paulo: 230 partidas, 76 gols, 21 assistências e 3 títulos.”

Próximos jogos de Corinthians e São Paulo

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no MorumBis, para duelar com o Cuiabá pelo Brasileirão. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Corinthians mede forças com o Internacional, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Não sei o que é pior a postagem do Carlos Miguel ou a resposta do Luciano. pic.twitter.com/c3yslTBM6P — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) June 17, 2024