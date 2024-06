Coreia do Sul: academia divide opiniões ao proibir a entrada de mulheres mais velhas

Alto contraste

A+

A-

Uma academia da cidade de Incheon, perto de Seul, capital da Coreia do Sul, recebeu críticas após pendurar uma placa que dizia “proibido para ajummas” e “somente mulheres cultas e elegantes são permitidas”. “Ajumma” é um termo genérico para mulheres mais velhas, geralmente com mais de 30 anos, mas também é usado de forma pejorativa para comportamentos vistos como rudes ou desagradáveis. As informações são da BBC. Segundo a emissora, o dono da academia, que não foi identificado, alegou que a sua empresa sofreu danos por causa do comportamento indisciplinado de algumas mulheres mais velhas. “Algumas clientes mais velhas passavam uma ou duas horas no vestiário para lavar a roupa, roubavam itens como toalhas, sabonetes ou secadores de cabelo”, disse ele, em entrevista à agência de notícias sul-coreana Yonhap. O dono do local também ressaltou que as mulheres sentavam-se em fila, onde comentavam e julgavam o corpo das outras pessoas, levando algumas mulheres mais jovens a abandonarem a academia por causa desses comentários, que as perturbavam ou as deixavam desconfortáveis. A BBC destaca que a ação da academia chamou atenção porque, nos últimos anos, empresas sul-coreanas têm sido criticadas por proibir crianças ou idosos em determinados locais públicos - e que parte disso tem sido visto como prova da crescente intolerância a grupos etários específicos. 1 Novo trem noturno de alta velocidade conecta Hong Kong com Pequim e Xangai

2 Hong Kong é a cidade mais cara para expatriados, e há cinco brasileiras no top 200; veja ranking

3 Dinamarca retira macarrão instantâneo de empresa sul-coreana do mercado por ser muito picante A emissora ainda afirma que o ocorrido na academia acabou dividindo opiniões na internet e o estabelecimento recebeu críticas por confundir mau comportamento com mulheres de certa idade. “Como o termo ‘mau cliente’ se tornou o mesmo que ‘ajumma’?”, dizia um comentário no site local de mídia social instiz. Ao mesmo tempo, a academia encontrou apoio entre algumas pessoas online. “As mulheres são irritantes. Elas levam os filhos a restaurantes e cafés. Elas são indiferentes e abusivas”, dizia um comentário no YouTube. De acordo com a BBC, mulheres sul-coreanas lutam há muito tempo por escolhas não tradicionais, como o uso de um cabelo curto ou a manutenção da solteirice, em uma sociedade que as impõe padrões muitas vezes inflexíveis. O professor de psicologia Park Sang-hee disse à rede de televisão JTBC após a proibição pela academia que homens mais velhos agem da mesma forma. “Os homens mais velhos também são obcecados por coisas grátis e se repetem continuamente. Comportamentos rudes não são exclusivos das mulheres mais velhas”, pontuou.