Dudu erguerá terceira taça do Brasileirão em seu 400º jogo pelo Palmeiras: ‘Espero completar 800'

Símbolo de uma geração vitoriosa do Palmeiras e dono de uma série de recordes, Dudu completa 400 jogos pelo clube que escolheu defender em janeiro de 2015 após rejeitar Corinthians e São Paulo. O Allianz Parque será palco da festa do camisa 7 e também da comemoração do título, uma vez que a taça do hendecacampeonato será entregue depois do duelo com o América-MG, nesta quarta-feira, dia 9.

O “Baixola”, apelidado carinhosamente assim pelos colegas, fecha uma temporada bem-sucedida, com três taças, que somadas às que ele já tinha, deixa sua galeria com nove troféus. Nesta quarta, vai levantar o seu terceiro troféu do Brasileirão - também ganhou o torneio em 2016 e 2018 - e, de quebra, alcançar mais uma marca de expressão.

“Deus é tão bom com a gente que me coloca para completar 400 jogos no dia da entrega da taça de um campeonato como o Brasileiro”, disse o camisa 7, que festejou muito o hendecacampeonato antes e depois da goleada sobre o Fortaleza, jogo em que marcou um gol de cobertura e deu duas assistências. Antes dele, o último jogador a completar 400 jogos pelo Palmeiras havia sido o goleiro Marcos, em 2008.

“Um campeonato muito importante, muito difícil que conseguimos conquistar este ano. É curtir este momento, comemorar porque a gente sabe que é muito difícil ganhar e no ano que vem a cobrança será ainda maior para esse grupo conquistar títulos”.

Jogador do elenco com mais jogos (399), vitórias (233), gols (85) e assistências (95), Dudu também é o artilheiro do clube no século, além de ser o mais vitorioso e o atleta com mais jogos. No geral, integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Palmeiras e a lista dos cinco atacantes palmeirenses com mais duelos e triunfos.

Dudu tem 64 partidas e dez gols na atual temporada, em todos os nove títulos que ganhou, atuou com protagonismo, sobretudo o primeiro deles, o da Copa do Brasil (2015), e os três Brasileiros (2016, 2018 e 2022). Também ganhou duas vezes o Paulistão (2020 e 2022), duas vezes a Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

“É muito significativo para um jogador completar 400 jogos em um clube tão grande como o Palmeiras”, disse. “Fico muito feliz e muito honrado com isso, agradeço sempre a Deus por me dar saúde e aos torcedores que sempre me apoiam, que têm um carinho muito grande por mim”.

Depois de subir mais um degrau na escala de idolatria no Palmeiras, a ideia do atacante é se aposentar no clube. Por enquanto, são sete temporadas, com uma pausa, entre julho de 2020 e julho de 2021. A saída para o Catar teve a ver com problemas familiares, que hoje já não existem mais. “Espero completar 500, 600, 700 jogos com a camisa do Palmeiras”, projetou.

A identificação de idolatria com os torcedores ele construiu sobretudo com gols e atuações de brilho no Brasileirão, torneio em que se tornou soberano, já que é o palmeirense com mais triunfos (118), o segundo maior artilheiro (50 gols) e o terceiro que mais atuou (211).

A imagem do ídolo Dudu

Dudu já fez inúmeras ações voltadas para o sócio-torcedor Avanti logo em sua chegada, há sete anos. Pretendido por Corinthians e São Paulo naquela ocasião, a negociação acabou sofrendo uma reviravolta e ele acertou com o Palmeiras quando poucos esperavam. De uns anos para cá, no entanto, principalmente em decorrência da pandemia, as ações comerciais envolvendo o camisa 7 quase não aconteceram. Para alguns especialistas ligados a clubes de futebol e marketing esportivo, o momento deve ser de captação.

Bruno Maia, CEO da Feel The Match, lançou neste ano um produto oficial em que torcedores do Atlético-MG podem investir e serem donos dos direitos econômicos gerados pelo filme “Reinaldo, Rei do Galo”. O modelo é inovador por oferecer um retorno financeiro real aos torcedores e fãs, já habituados a investir nas suas paixões, e deve ser levado para outros atletas e agremiações.

“Além do alcance que o Palmeiras tem com uma torcida imensa, o clube vive um momento muito rico para a geração de novas receitas, porque foi capaz de criar muitas novas histórias, seja pelas grandes rivalidades que cativou, jogos que venceu, a maneira que eventualmente perdeu, mas principalmente as memórias que criou em uma geração inteira. Esses últimos anos do Palmeiras vão render durante muito tempo e o clube tem tudo para explorar isso bem”, aponta Bruno Maia, CEO da Feel The Match.

Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa de marketing esportivo, entende que mais do que promover as ações, o Palmeiras pode também saber por meio de dados quem são os verdadeiros fãs de seus ídolos. “Em dias atuais, sabemos da importância de obter dados da torcida, jornada de consumo, e entender as relações de cada ídolo. Quando falamos em monetização, uma grande força da instituição são os atletas da equipe profissional, mas cada um tem sua personalidade e é importante ouvi-los para criar qualquer propriedade: um copo exclusivo, um jantar VIP vendido por NFT, um jogo de futebol exclusivo para fãs, uma camisa personalizada”, exemplifica o executivo, que já esteve no comando dos departamentos de marketing e comercial do Cruzeiro.

“O Dudu é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, e quando há um planejamento e um posicionamento estratégico de imagem bem feito, o clube naturalmente consegue se beneficiar disso. Não só o clube, o atleta também, e são benefícios em termos de imagem e monetariamente falando”, complementa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wollf Sports, empresa que cuida do gerenciamento da carreira e imagem do jovem Endrick.