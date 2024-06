Dudu reforça desejo de renovar contrato com o Palmeiras, mas avisa: ‘Tem outros clubes’

O acordo entre Palmeiras e Dudu pela renovação contratual do atacante está travado. O jogador de 30 anos, que tem vínculo com o clube até o fim de 2023, disse que a decisão está nas mãos da diretoria e reafirmou o desejo de continuar sua trajetória no time do qual se tornou ídolo.

“Quando acabar (o contrato) vou ter 34 anos, quero jogar mais um pouco. Tenho desejo de continuar escrevendo minha história aqui se renovar”, disse o camisa 7, que completou 400 jogos pelo Palmeiras na vitória sobre o América-MG.

O desejo é ficar, mas, se o vínculo não for prorrogado, ele vai seguir a sua carreira e avisou que tem mercado para se recolocar em outra equipe. “Se não renovar, bola para frente, a gente tem vários outros clubes. Fico tranquilo nessa questão e deixo para quem tem que resolver, resolver”, avisou.

O Estadão apurou que Dudu queria mais quatro anos de contrato, mas o Palmeiras havia respondido com uma contraproposta de mais duas temporadas. Depois, os empresários do atacante reduziram a proposta para três temporadas. Não houve avanço nas tratativas desde então.

“A renovação a gente deixa para o Palmeiras, a gente já fez tudo o que Palmeiras pediu. Isso a gente deixa com o Anderson (Barros, diretor de futebol), com a presidente (Leila Pereira). A gente quer renovar, mas se não acontecer, bola pra frente, tenho mais um ano de contrato, vou cumprir e depois a gente vê o que vai acontecer”, comentou.

Jogador do elenco com mais jogos (400), vitórias (234), gols (85) e assistências (95), Dudu também é o artilheiro do clube no século, além de ser o mais vitorioso e o atleta com mais jogos. No geral, integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Palmeiras e a lista dos cinco atacantes palmeirenses com mais duelos e triunfos.

Ele fecha a temporada com três taças. No total, ostenta nove troféus pelo clube que defende desde 2015 - com uma pausa entre julho de 2020 e julho de 2021.