Espanha amassa a Croácia no primeiro tempo e atropela na estreia da Eurocopa

A Espanha não encontrou dificuldade para derrotar a Croácia por 3 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico de Berlim, pelo Grupo B da Eurocopa. Diferentemente dos últimos dois encontros entre as seleções, quando o equilíbrio predominou nos empates no tempo regulamentar tanto na decisão da Liga das Nações de 2022 quanto nas oitavas de final da última Eurocopa (a equipe vermelha levou a melhor em ambas), os espanhóis precisaram de apenas 45 minutos para definir o triunfo.

O ponta Lamine Yamal, de 16 anos, e o meio-campista Fabián Ruiz, que participou dos três gols, destacaram-se com a camisa de La Roja. Yamal se tornou o mais jovem atleta a atuar em uma partida da Eurocopa, superando o polonês Kozlowski, que havia atuado com 17 anos. Do lado croata, Modric teve atuação apagada e foi substituído por Pasalic aos 19 minutos do segundo tempo.

A superioridade espanhola ficou evidente já nos primeiros minutos de bola rolando, quando o esquadrão do técnico Luis de la Fuente pressionou o adversário, mas sem ameaçar a meta do goleiro Livakovic. Os croatas conseguiram aumentar a posse de bola e tirar a velocidade do jogo, que ficou truncado no meio de campo até os 28 minutos, quando Morata recebeu o passe em profundidade de Fabián Ruiz, no meio da defesa, e bateu na saída de Livakovic para colocar a Espanha à frente no placar. O sétimo tento do camisa 7 em Eurocopas o deixou atrás apenas de Cristiano Ronaldo (14) e Platini (9) na artilharia da competição.

A Croácia sentiu o golpe e, três minutos depois, Fabián Ruiz, na meia-lua, aproveitou o passe de Pedri, cortou Modric e Brozovic na área e arrematou no canto esquerdo para ampliar: 2 a 0.

Em desvantagem, a Croácia respondeu rapidamente e passou a dominar as ações. Brozovic, Majer, Gvardiol e Kramaric criaram boas oportunidades de vazar o goleiro Unai Simón. Quando parecia que os croatas reduziriam a diferença, Carvajal jogou um balde de água fria, nos acréscimos do primeiro tempo: após cobrança de escanteio de Fabián Ruiz, o jovem Yamal cruzou a bola no meio da área e o experiente lateral apareceu sozinho para, com o pé direito, tocar para a rede.

Na etapa final, a Croácia foi para o ataque, enquanto os espanhóis se fecharam e buscaram ampliar a elástica vantagem nos contragolpes, explorando principalmente a velocidade de Yamal pela direita do setor ofensivo.

Com o jogo aberto dos dois lados, aos 6 minutos, Yamal recebeu o passe de Pedro do lado direito da área e bateu cruzado, exigindo excelente defesa de Livakovic. Aos 9, a defesa espanhola tirou em cima da linha o chute de Stanisic.

Aos 32 minutos, Rodri cometeu um pênalti em Petkovic. Unai Simón defendeu a cobrança, mas Petkovic recebeu de Perisic, no rebote, e mandou para a rede. O árbitro, no entanto, anulou o gol por invasão de Perisic na área antes da batida.

A Croácia seguiu insistindo atrás de seu gol, especialmente com Perisic, sem sucesso. Nos minutos finais, a partida esfriou e o placar seguiu inalterado: 3 a 0.

Na quarta-feira, às 10h (horário de Brasília), a Croácia busca a reabilitação contra a Albânia, em Hamburgo, pela 2ª rodada. Na quinta-feira, a Espanha faz o aguardado confronto com a Itália, às 16h, em Gelsenkirchen.