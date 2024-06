Holanda estreia na Eurocopa com virada sobre a Polônia e invasão de torcida em Hamburgo Campeã em 1988, a Holanda começou a Eurocopa 2024 com vitória de virada sobre a Polônia por 2 a 1, neste domingo, no Volkspark, em...

Alto contraste

A+

A-

Campeã em 1988, a Holanda começou a Eurocopa 2024 com vitória de virada sobre a Polônia por 2 a 1, neste domingo, no Volkspark, em Hamburgo, invadida por torcedores holandeses, que pintaram as ruas de laranja. Buksa abriu o marcador, mas Gakpo e Weghorst comandaram o triunfo da equipe do técnico Ronald Koeman. A Polônia era mais aguda neste começo de partida, mas, após o gol, foi perdendo campo para a Holanda, que ficou muito próxima de empatar aos 19. Van Dijk recebeu na marca do pênalti, em cobrança de escanteio, e emendou um voleio. Szczesny salvou. O lance empolgou os holandeses, que foram para o abafa. A pressão acabou dando resultado aos 28. Até recuperou a bola no setor ofensivo e deixou a bola com Gakpo. O atacante ajeitou e bateu na entrada da área para deixar tudo igual. A bola desviou no caminho em Salomon e acabou enganando o goleiro Szczesny, que nada pôde fazer. A Holanda poderia ter ido ainda ao intervalo à frente do marcador em lindo arremate de Memphis Depay, mas a bola acabou tirando tinta da trave e saindo pela linha de fundo, melhor para a Polônia, que pôde se arrumar no vestiário. O segundo tempo começou com o goleiro polonês fazendo um novo milagre. Gakpo cruzou para Dumfries, que escorou para a defesa de Szczesny. Ele se esticou todo para salvar a Polônia. Após o susto, o técnico Michal Probierz mexeu e viu sua equipe crescer na partida. Mas o bom momento da Polônia na partida não durou muito. A Holanda voltou a ganhar volume de jogo e criou as melhores oportunidades de gol. Em uma delas, aos 27, Memphis cobrou escanteio na cabeça de De Vrij, que mandou por cima do travessão. Por causa da boa marcação da Polônia, tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado, mas esqueceram de avisar a Holanda, que decretou a virada aos 37. Aké avançou em liberdade e mandou para a área. A bola passou por Wijnaldum e chegou em Weghorst, que havia acabado de entrar na partida. No primeiro toque na partida, chegou chutando para fazer 2 a 1. A Polônia, no entanto, ainda tentou evitar a derrota no fim, mas viu o goleiro Verbruggen crescer. Ele fez uma defesa espetacular, aos 44, na tentativa de Swiderski, após linda jogada de Piotrowski, com direito à caneta. A Holanda, no entanto, conseguiu segurar o adversário e estreou na Eurocopa com o pé direito. Na sexta-feira, às 13h, a Polônia enfrenta a Áustria, em Berlim. No mesmo dia, às 16h, a Holanda volta a campo para enfrentar a França, em Leipzig.