James Rodríguez é enfático ao dizer se trocará o São Paulo pelo Boca Juniors

A novela entre James Rodríguez e o São Paulo ganha um capítulo novo a cada dia que passa. O que era para ser uma contratação estrelar para a disputa da Libertadores 2024 acabou se tornando um pesadelo para o torcedor tricolor. Três técnicos já passaram pelo MorumBis desde então (Dorival, Thiago Carpini e Zubeldía) e o astro da seleção colombiana ainda não conseguiu mostrar ao que veio. Em meio às especulações que antecedem a Copa América, James se pronunciou sobre uma possível saída do São Paulo rumo ao Boca Juniors, da Argentina. Se nem Boca e nem São Paulo contarão com a presença de James Rodríguez a curto prazo, os rumores sobre seu destino continuam. Recentemente, após não ser relacionado para o jogo com o Palmeiras pela 4ª rodada do Brasileirão, o colombiano postou uma mensagem enigmática em suas redes sociais. “Agora é a hora de contar esta novidade, não foi um caminho fácil, um trabalho de dois anos mas estou pronto para iniciar esta nova etapa”, escreveu. No São Paulo, James Rodríguez esteve em campo em 22 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências. Enquanto o futuro do meia permanece incerto e nebuloso, seu desempenho na Copa América pode ser uma boa vitrine para que o São Paulo consiga negociá-lo. O Boca Juniors, presidido pelo ídolo Juan Roman Riquelme já conta com nomes bem conhecidos mundialmente, como o do uruguaio Edinson Cavani, o peruano Luis Advíncula e a recente adição, o chileno Gary Medel.