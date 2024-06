Marisa Monte fará show gratuito na USP em comemoração aos 90 anos da universidade

Alto contraste

Marisa Monte fará um show gratuito na USP no dia 22 de junho, um sábado. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch em uma publicação no X (ex-Twitter) e confirmada pelo Estadão com a assessoria da artista.

Taba Benedicto/Estadão

A apresentação vai acontecer na Praça do Relógio, a partir das 15h, e a cantora será acompanhada pela Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. O show/concerto também faz parte da celebração dos 90 anos da universidade.

Apesar de gratuito, o evento fará uma arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis para a Central Única das Favelas (Cufa). O show terá regência do maestro André Bachur e contará com a presença de 60 músicos no palco.

No dia do concerto, as portarias da Cidade Universitária estarão abertas para o público. Além disso, o evento contará com estrutura de food trucks, pontos de hidratação e sanitários.

Marisa Monte viaja, em julho, para uma turnê pela Europa. Entre outras cidades, a cantora vai se apresentar em Roma, Madri e Barcelona. Sua última parada no velho continente será em Freiburg, no dia 2 de agosto.